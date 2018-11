Messa in prova con lavori di pubblica utilità, Latina scelta da Afvs e ministero della Giustizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Latina è tra le 8 città italiane scelte dall’Associazione Familiari e Vittime della Strada – basta sangue sulle strade Onlus, presso cui è possibile svolgere lavori di pubblica utilità ai fini della “messa alla prova”, oggetto di una convenzione sottoscritta lo scorso 5 novembre, presso la Sala Livatino del Ministero della Giustizia, dal sottosegretario Vittorio Ferraresi e Giacinto Picozza, presidente dell'Associazione.Sono otto le sedi locali dislocate su tutto il territorio nazionale e 28 i posti totali, 4 dei quali disponibili presso la sede del capoluogo pontino in viale Pier Luigi Nervi n.56. Gli imputati adulti ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova potranno svolgere attività lavorativa gratuita nell’ambito della promozione della sicurezza stradale, di concerto con l’Uepe di Latina, Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna. Si tratta di occupazioni che consentiranno all’imputato una concreta responsabilizzazione rispetto alle conseguenze derivanti dai reati oggetto dell’imputazione, ossia inerenti alla circolazione stradale.«Credo moltissimo nella 'messa alla prova' - ha dichiarato il Sottosegretario Ferraresi - che permette di riparare un danno con un risarcimento che quantifica un pentimento reale. È un istituto che va ampliato e rafforzato». Gli fa eco il Presidente Picozza che ha dichiarato: «Si apre un capitolo molto importante per l’Associazione che rappresento. Grazie all’istituto della messa alla prova per adulti, gli autori di reato per violazione del codice della strada svolgeranno lavori di pubblica utilità presso la nostra Associazione. È stata scelta la città di Latina poiché risulta essere tra le province che registrano il maggior numero di reati legati alla circolazione stradale, come la guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti, e per incidentalità stradale si è purtroppo attestata tra le peggiori province del centro sud. Vogliamo così contribuire al recupero degli imputati, perché fermamente convinti che tale strumento sia di reale efficacia deterrente, come dimostrano i dati ufficiali sul tasso di recidiva».Coloro che volessero ricevere informazioni per aderire al programma di messa alla prova possono contattare la sede di Latina dell’Associazione al numero 0773.625561 oppure scrivere una mail all’indirizzo giustiziariparativa.latina@associazionevittimedellastrada.org.Il referente per i Progetti di messa alla prova per la sede di Latina è Fabrizio Agostini.Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internetwww.associazionevittimedellastrada.org.