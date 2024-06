«Mesi di minacce, poi Riccardo Di Girolamo lo ha giustiziato nel vivaio a Sabaudia»

Ha sparato a sangue freddo al nuovo compagno della sua ex che da tempo minacciava con messaggi e comportamenti espliciti. E’ quanto è emerso ieri mattina nel corso della prima udienza - davanti alla Corte di assise di Latina presieduta da Gian Luca Soana - del processo a carico di Riccardo Di Girolamo, il 33enne chiamato a rispondere dell’omicidio di Marco Gianni.

A ricostruire i fatti di quel 13 aprile dello scorso anno i primi testimoni chiamati dal pubblico ministero Daria Monsurrò: il medico legale e alcuni investigatori intervenuti nell’azienda agricola di Borgo San Donato dove la vittima, 31 anni, è stata uccisa a colpi di fucile.

Il luogotenente dei carabinieri Ludovico Iagnocco che ha seguito le indagini ha illustrato in maniera dettagliata i precedenti dissapori tra Di Girolamo e Gianni, dissapori documentati da una serie di messaggi con i quali, già a partire dal 2021, la vittima era preoccupata per le minacce dell’ex marito della sua compagna con la quale ha avuto due figli.

«Sono sei mesi che mi minaccia di morte», scriveva Marco Gianni alla sua compagna. E poi: «Mi ha detto che se mi vede per strada mi fa tanto male». E ancora: «Mi sento seguito». «Stavo parlando per strada con una persona, lui si è avvicinato e mi ha minacciato». Alla donna aveva anche chiesto di segnalare all’avvocato dei fucili dei quali Di Girolamo era in possesso, proprio quelli che poi avrebbe utilizzato per ucciderlo. Nella lista delle chat recuperate anche messaggi ad un’amica nei quali raccontava che l’uomo lo aveva minacciato con una mazza ad un evento sportivo pubblico. Quell’uomo insomma era diventato un vero e proprio incubo. E sempre grazie ai messaggi recuperati dai telefoni cellulari è emerso che il giorno prima dell’omicidio Di Girolamo e la ex moglie dovevano incontrarsi dall’avvocato per definire un accordo sui figli ma l’uomo ha chiesto di posticipare l’appuntamento al 14 giugno, il giorno successivo all’omicidio.

E’ stato il medico legale Fabio Guidato, invece, a ricostruire le modalità della morte di Gianni, colpito complessivamente da cinque colpi di pallettoni di un fucile da caccia che lo hanno raggiunto al torace, all’addome e alla tempia all’interno di un capannone dell’azienda agricola di proprietà della famiglia della vittima.

Due sono stati sparati da una distanza tra i 3 e i 5 metri mentre gli altri tre – quelli che lo hanno ucciso - da vicino, circa un metro e mezzo, dall’alto verso il basso: esplosi quindi quando la vittima era ancora viva e a terra. Le prime testimonianze avevano portato da subito gli investigatori a individuare il responsabile tanto che erano arrivati sotto l’abitazione dell’uomo a Pontinia prima ancora che lui arrivasse. Sceso dall’auto aveva subito confessato: in macchina c’era il fucile calibro 12 e altre cartucce inesplose, in casa altri tre fucili da caccia. L’ulteriore conferma che fosse stato lui a sparare è arrivata dall’esame Stub effettuato immediatamente, durante l’arresto e anche nel corso di una conversazione con i genitori intercettata in carcere l’uomo aveva ammesso le sue responsabilità come nel corso dell’interrogatorio di convalida. Dopo l’esame dei primi testi anche da parte della difesa, rappresentata dall’avvocato Fabrizio Cassoni e degli avvocati Giamila Dezio e Stefano Ciapanna in rappresentanza dei familiari e della compagna di Gianni che si sono costituiti parte civile, il processo è stato aggiornato al 9 luglio. In quella sede saranno ascoltati gli altri testi dell’accusa oltre alla compagna e al fratello della vittima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA