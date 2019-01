Mesi di inciviltà: il canale Pedemontano presenta il conto di fine anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polistirolo utilizzato per la pesca, taniche, barili, piccoli rifiuti, flaconi di sostanze usate in agricoltura e plastica a volontà: c’è un po’ di tutto alla foce del canale Pedemontano, dove sorgono le incantevoli spiagge di Fondi e Sperlonga (LT) ma, allargando l'inquadratura, anche di Terracina e Gaeta.A trasformare una lunghissima striscia di sabbia selvaggia in una discarica a cielo aperto dall’aspetto post apocalittico sono stati i violenti acquazzoni di fine anno che hanno ingrossato il corso d’acqua e portato a riva enormi quantità di rifiuti. Immondizia che coltivatori, ma anche pescatori (spesso di frodo), turisti e cittadini hanno gettato nel fiume per mesi finché il canale, nei giorni scorsi, ha presentato il conto di fine anno.Ora che la portata del canale è tornata alla normalità, plastica e scarti di ogni sorta giacciono abbandonati sulle rive del litorale di Fondi, a un soffio da Sperlonga, la Perla del Tirreno.Alla prima mareggiata, rifiuti e sostanze inquinanti saranno portate via dal mare depositandosi sui fondali, raggiungendo chissà quale spiaggetta mediterranea e inquinando le acque della riviera pontina, in più punti premiata con la bandiera blu da moltissimi anni.È solo questione di tempo insomma: la prossima ondata di maltempo darà al mare la forza di inghiottire tutto con danni incalcolabili per l'ambiente e l'ecosistema marino. L'unica via d'uscita?Raccogliere e bonificare finché il meteo lo permette e, stando alle previsioni, resta poco più di una settimana.