«Meritevoli ed eccellenti», studenti di Latina premiati dalla fondazione Italia-Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un premio al merito. A chi eccelle nella sua materia e ha così l'opportunità di continuare a mettersi in mostra. Ci sono anche due studenti di Latina tra quelli «meritevoli ed eccellenti» premiati nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati dalla fondazione Italia-Usa. Sono Andrea Conte, 28 anni, e Marco Rapacciuolo, 27 anni, laureati con il massimo dei voti e la lode in Economia, finanza e diritto d'impresa nella sede di Latina di Economia e commercio della Sapienza. Il primo con una tesi sul mercato dei droni, il secondo con una su food e beverage. Gli studenti sono stati selezionati in automatico proprio perché meritevoli.Durante la cerimonia è stata conferita a entrambi una pergamena di professionista accreditato presso la fondazione Italia Usa ma è stata anche comunicata la vincita di una borsa di studio. I due studenti pontini parteciperanno al master in Global marketing, comunicazione & made in Italy della fondazione Italia Usa e del Centro studi Comunicare l'Impresa. Il master mira alla formazione di professionisti che siano in grado di operare nel settore del marketing globale e delle relazioni commerciali internazionali. La Fondazione fa parte del programma Unai - United nations academic impacts, lanciato dal segretario generale dell'Onu nel 2010. Il master - approvato dal ministero dell'istruzione e da quello dei beni culturali - è diretto dall'ex ministro Stefania Giannini, attuale vicedirettore generale dell'Unesco.Tra gli atenei da cui provengono i docenti del Master c'è la Venice International University presieduta dall'ambasciatore Umberto Vattani, che è anche presidente del comitato d'onore del Master. Fra i presenti in commissione, anche il professor Emilio Iodice (origini a Ponza), diplomatico statunitense che ha lavorato alla Casa Bianca. «È stato un grande onore e un grande piacere - commenta Andrea Conte - ricevere questo riconoscimento». Il merito, evidentemente, ha ancora un senso.