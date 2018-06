Mercoledì a Sezze la presentazione del libro "Un mondo senza Totti"

di Davide Mancini

Verrà presentato mercoledì 27 giugno, alle 18 presso il Tennis Club di Sezze, il libro 'Un mondo senza Totti' di Fernando Acitelli, narrazione di un congedo definitvo. Oltre all’autore, interverranno Antonio Veneziani, poeta, saggista ed editor, Stefano Colagiovanni, segretario del Roma Club Sezze e Franco Abbenda, storico tifoso della Roma.



Il romanzo ripercorre e intreccia storie e memorie, calcistiche e non, nomi lontani e dispersi che ruotano tutti intorno all'ex fantasista giallorosso. In particolare, il suo addio dal calcio che si spalma su trenta partite, una per sera. «In questi match che io immagino - ha affermato Acitelli - vengono convocati tutti i giocatori che hanno indossato la maglia della Roma, dall'anno di fondazione, il 1927, al Motovelodromo Appio, che è stato il primo campo della squadra giallorossa. Il campo Testaccio sarebbe venuto dopo, nel 1929, con il girone unico».



I superstiti scendono in campo per testimoniare la loro già antica militanza e ognuno, discendente o vecchia gloria che sia, dialogherà con Totti e si accorgerà di cosa avviene al pallone dopo il tocco del fuoriclasse. Il libro inoltre è anche un affresco della memoria: la storia di tanti campioni e della stessa squadra di calcio della capitale.

