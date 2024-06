Martedì 11 Giugno 2024, 11:11

Una nottata no stop trascorsa affiancato dai suoi fedelissimi nel point elettorale di piazza Porta Vescovo, poi le conferme arrivate dai numeri, seguite da sorrisi, strette di mano e abbracci calorosi: il fondano Salvatore De Meo continuerà a sedere nell'Europarlamento. Allo stesso modo della tornata del 2019, l'ex sindaco della città della Piana è risultato il secondo candidato di Forza Italia più votato nella circoscrizione Italia centrale, ma rispetto alla volta scorsa il dato sulle preferenze raccolte è stato ancora più entusiasmante. Se in precedenza gli avevano concesso fiducia poco più di 22mila elettori, nelle elezioni europee appena terminate a spoglio ancora in corso se ne contavano oltre 38mila.

«Le preferenze sono state quasi raddoppiate, si tratta di un risultato davvero straordinario», il commento a caldo di De Meo. «Un traguardo che conferma il grande impegno profuso negli ultimi cinque anni, sia personale che della squadra di Forza Italia. Una squadra che, a partire dagli amministratori locali, è sempre stata vicina ai territori e mi ha accompagnato nel percorso di sensibilizzazione volto a far capire come l'Europa sia più vicina di quanto si possa immaginare. Ringrazio tutti, a partire dal segretario nazionale Antonio Tajani, che ha saputo interpretare al meglio la situazione attuale e portare avanti una politica fatta di moderazione, la politica del buonsenso. Forte di questo risultato, Forza Italia potrà tornare a far sentire la propria voce all'interno del Ppe e a dare la sua impronta alle politiche europee. Di fatto, saremo l'unico partito che può far sentire la voce dell'Italia in Europa».

Un riconoscimento a quanto di buono fatto finora, quello attestato dalle urne, così da poter ripartire con rinnovato slancio. «Siamo soddisfatti anche perché abbiamo la certezza che il risultato non è frutto di un voto emotivo, dato di pancia, ma consapevole e ponderato», sottolinea il presidente uscente della commissione europea Affari costituzionali. «Ancora una volta, dalle urne c'è stata la conferma che il modello caro al senatore Claudio Fazzone, fatto di vicinanza alle comunità locali e di relazioni dirette e costanti - e non solo e soltanto in periodo elettorale - è un tipo di politica che paga».

Giusto qualche ora per ritemprarsi, e per De Meo sarà tempo di proiettarsi nuovamente in Europa: «Volerò a Bruxelles già mercoledì per una riunione con la presidente della Commissione europea von der Leyen, e sono pronto a riprendere posto nel Parlamento europeo di Strasburgo continuando da subito il lavoro portato avanti nell'ultimo quinquennio, sempre affrontato puntando sul pragmatismo. Una parte importante del mio programma sarà ancora una volta incentrata sulle politiche agricole, che in ottica europea vanno necessariamente riviste e corrette, senza però mai rinnegare l'obiettivo della sostenibilità ambientale, che deve essere anche sociale ed economica».