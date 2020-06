È affranta dal dolore la comunità del Salto di Fondi: la scomparsa di Mattia Di Manno, 19enne nato e cresciuto nella popolosa frazione costiera, ha scioccato tutti.

Centinaia le persone accorse domenica sera sul luogo dell'incidente, in via Sugarelle, dove lo scooter del giovanissimo si è violentemente scontrato contro una Fiat Doblò.

Una sorte ingiusta che ha spazzato via, in una frazione di secondo, mesi di restrizioni e mascherine risultati vacui dinnanzi all'ineluttabilità del destino.

Dopo l'esame esterno, effettuato ieri presso l'obitorio del cimitero comunale dal medico legale Tommaso Cipriani, il magistrato ha dissequestrato la salma e consentito ai familiari di fissare i funerali.

Mercoledì l'ultimo saluto

L'ultimo saluto si terrà mercoledì alle 10:30 nella Chiesa di Maria SS.ma e San Pio X nel rispetto delle misure anti-contagio.

«La morte di Mattia ha sconvolto tutti noi: era un ragazzo dal cuore buono e amabile - ricorda don Giuseppe Marzano che officerà le esequie - lo precedeva sempre un sorriso delicato e profondo che gli permetteva di entrare in confidenza con tutti. Certamente in momenti come questi è davvero difficile trovare le parole per consolare la famiglia, gli amici e l'intera realtà del Salto di Fondi. Questo è il tempo della preghiera, silenziosa e discreta, che ognuno di noi può elevare a Dio affinché doni forza a mamma Gabriella, a papà Moreno e a Clara; la nostra preghiera vuole estendersi all'intera comunità perché maturi un alto senso di responsabilità per un cammino umano sempre orientato al bene comune».

Saranno in tanti coloro che vorranno salutare per l'ultima volta un ragazzo riflessivo, educato, sempre solare, posato e amato da tutti: in primis dai familiari ma anche dai tantissimi amici, dai clienti del bar di famiglia e dai compagni con i quali, tra pochi giorni, si sarebbe dovuto diplomare.

Oggi si sarebbe dovuto tenere lo scrutinio per decretare il voto di ammissione all'esame

Proprio oggi, come ricordato dalla preside dell'Istituto "Filosi" di Terracina, si sarebbe dovuto tenere lo scrutinio che avrebbe determinato il voto di ammissione all'esame di maturità.

Mattia si stava preparando a casa, a distanza, ma in quotidiano contatto con professori e studenti. Alcuni, proprio a causa del lockdown, non lo vedevano da mesi. Proprio per non dimenticare Mattia l'istituto si è attivato per il rilascio del diploma alla memoria.

Ogni compagno discuterà una parte della tesina di Mattia

I compagni della sezione G, in particolare, ricordando i giorni della didattica a distanza, i sorrisi e le battute nel tempo sospeso, hanno deciso di portare Mattia con loro agli esami. La nuova formula quest’anno, come spiegato dai docenti, prevede infatti la discussione di un elaborato inerente le materie professionalizzanti. «Ebbene - spiegano i professori - i compagni di classe ci hanno chiesto di poter discutere nel colloquio anche una piccola sezione dell’argomento scelto da Mattia. Sarà un modo per sentirlo ancora insieme a loro, come quando si parlava spensierati della scuola, degli esami, del mare e delle vacanze».

Nella giornata di ieri, intanto, i social si sono riempiti di cuori di ogni colore perché, in queste situazioni, non ci sono parole per esprimere il dolore né per consolare per davvero chi si ritrova, all'improvviso, a gestire un vuoto incolmabile.

Ultimo aggiornamento: 23:29

