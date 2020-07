Simona Lepori,

Damiano Coletta

Via libera alla bonifica del locale bar del mercato settimanale di Latina. Il servizio comunale Ambiente ha determinato l'impegno di spesa in favore del preventivo, richiesto dall'assessorato alle Attività produttive all'azienda speciale Abc Latina, per un importo complessivo di 15.493,70 euro. Lo stabile in questione, inserito all'interno dell'area mercato nel quartiere R6, versa in stato di abbandono da quando è stato devastato da un incendio. All'interno non esiste più nulla, resiste invece una copertura talvolta utilizzata da senzatetto come giaciglio di fortuna.«L'intervento di bonifica - spiega l'assessorecon delega alle Attività produttive - si inserisce in un programma di riqualificazione dell'area del mercato settimanale di via Rossetti, pensata a vantaggio degli operatori commerciali e per i cittadini utenti. Da due mesi sono stati ripristinati i bagni, che si trovano accanto. E' nostra intenzione riattivare il servizio bar, mettendolo a bando. La bonifica dello stabile serve anche a questo. L'area del mercato settimanale del capoluogo pontino è molto estesa e spesso viene utilizzata in modo improprio» commenta l'assessore citando il fatto che i cancelli risultano aperti anche quando non c'è il mercato. «Nel pomeriggio ci sono persone che utilizzano questo spazio per una passeggiata in bici con i bambini; i ragazzi sfrecciano con gli skateboard; ritengo - aggiunge Lepori - che l'area del mercato settimanale debba essere utilizzata non soltanto per l'appuntamento del martedì, ma anche per un mercato domenicale, per eventi ed esposizioni». Il programma di riqualificazione va nella direzione di questo obiettivo. Si parla spesso di occupazioni abusive all'interno di questo spazio: «Sì, si tratta di locali siti dalla parte opposta del rudere del bar che pure sono nella disponibilità del mercato e che andranno liberati, afferma l'assessore Lepori. Ci sono famiglie, monitorate dai Servizi sociali, che devono essere ricollocate altrove. I servizi sociali se ne stanno già occupando».Il tema della riqualificazione del mercato settimanale di Latina è stato affrontato anche in un recente incontro tra l'Associazione nazionale ambulanti e l'assessora Lepori, durante il quale la delegata del sindacoha sottolineato la funzione delle attività di mercato quale naturale canale di valorizzazione dei prodotti a chilometro zero e dell'artigianato, alla base di una buona promozione dell'eccellenze del territorio. Tra gli obiettivi a breve dell'assessorato alle Attività produttive rientrano l'istituzione di un mercato domenicale, in aggiunta a quello del martedì, e l'avvio del mercato della Marina.