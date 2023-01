Lunedì 9 Gennaio 2023, 11:27

Cinquecentomila euro per il futuro mercato dei fiori di Aprilia. L'amministrazione comunale nelle scorse ore ha ottenuto un finanziamento importante da parte della Regione Lazio. La giunta Zingaretti ha infatti stanziato mezzo milione di euro per riqualificare un sito, di proprietà dell'Arsial, che si trova in via dei Cinque Archi in zona Campoverde.

Proprio in quell'area alcuni anni fa venne effettuata una importante bonifica per ripristinare la legalità e le condizioni igienico-sanitarie in vista di futuri investimenti. Lo stabile abbandonato era diventato infatti un riparo per i molti lavoratori stagionali stranieri che affollano le campagne apriliane. Poi dopo lo sgombero, l'Arsial e il Comune di Aprilia firmarono una convenzione che assegnava la gestione del terreno proprio all'ente di piazza Roma. Ma la mancanza di fondi aveva di fatto bloccato ogni tipo di progettualità. Ora però questo stanziamento potrebbe cambiare radicalmente gli scenari. Il Comune di Aprilia, su quell'area, sta pensando di realizzare il futuro mercato dei fiori della città, assegnando ai produttori uno stabile riqualificato ed uno spazio dedicato per le attività del settore. «In questi mesi abbiamo fatto diversi sopralluoghi spiega il consigliere di maggioranza Vincenzo Giovannini insieme ai tecnici dell'Arsial e all'amministrazione regionale. Vogliamo riqualificare l'area e trasformarla in un polo produttivo di qualità. Per questo avevamo chiesto alla Regione uno stanziamento di circa un milione di euro. Ma per partire con questo progetto sono assolutamente importanti anche i 500.000 euro che ci hanno riconosciuto. Soldi che verranno riversati interamente per la bonifica e per iniziare la ristrutturazione dello stabile».

Nelle prossime settimane l'ente dovrà quindi rivedersi con l'Arsial, l'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio, per stipulare un nuovo accordo. Una nuova convenzione tra le parti in grado di far partire l'iter procedurale necessario per la riqualificazione del sito. «Lo stabile attualmente presente conclude Giovannini non verrà abbattuto. Dai sopralluoghi fatti con i tecnici si è capito che si può recuperare, ristrutturandolo. Ci incontreremo ovviamente anche con i produttori del territorio. Sono tanti e sono una grande risorsa per la nostra città. Da anni chiedevano uno spazio ad hoc e la volontà dell'amministrazione è quello di darglielo. Voglio ringraziare anche la regione Lazio, in particolare il vicepresidente Leodori, perché hanno mostrato interesse e sensibilità verso questa vicenda. E' un finanziamento fondamentale per regalare alla città un asset strategico».