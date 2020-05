Formia

Dopo oltre due mesi di chiusura ha riaperto giovedì a, con circa la metà degli operatori e del pubblico abituale, il mercato settimanale di, nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. Distanziamento tra le bancarelle di abbigliamento, scarpe, prodotti alimentari e ortofrutticoli e misurazione della temperatura con termoscanner ai due ingressi e alle due uscite dell’area mercatale, con utenti in mascherina e guanti monouso e controlli della Protezione civile e della polizia municipale. Oggi riaprirà anche il, con le stesse modalità attuate per quello di via Spaventola.ITRIIeri ha ripreso pure l’attività del mercato settimanale di, in località Giovenco. osservando le prescrizioni e le misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza dettate dall’ordinanza regionale. “Abbiamo riaperto integralmente il mercato settimanale, un altro passo verso la ripresa della normalità – ha affermato il sindaco Antonio Fargiorgio – Debbo ringraziare gli uffici che hanno predisposto tutto quanto necessario perché si realizzasse questo risultato, che era atteso da tutti i cittadini Raccomando a tutti, commercianti e utenti, anche per le prossime date del mercato, il rispetto delle norme per garantire la salute e la sicurezza pubblica”. SAN COSMAL’altro ieri ha riaperto, nella sede di Grunuovo, anche il mercato settimanale di, con termoscanner, banchi muniti di dispenser e transenne per dividere entrate e uscite e controlli affidati alla polizia locale e alla Protezione civile. Pure riaperto il mercato di Spigno Saturnia. A Castelforte il sindaco Giancarlo Cardillo ha annunciato per domani la riapertura dei banchi.MINTURNO, in attesa delle date di riapertura completa dei due mercati, proseguono le attività di vendita di prodotti alimentari il mercoledì a Scauri in piazza Giovanni Paolo II e il sabato a Minturno in via Luigi Cadorna.GAETA, infine, dopo il sit-in dell’altro ieri degli ambulanti, ci sarà un altro incontro con l’amministrazione comunale nella mattinata di lunedì per trovare una soluzione per la data di riapertura e la scelta della sede del mercato.