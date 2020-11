Medico di Fondi multato per aver prescritto troppe volte un farmaco salvavita

Dovrà fare a meno per un po' di un quinto dello stipendio ma è certo di aver agito secondo coscienza il medico di Fondi multato dalla Asl di Latina per aver prescritto troppe volte un farmaco salvavita.

Senza una spruzzata in più di questo particolare broncodilatatore, in sostanza, l'anziano in cura sentiva di non poter respirare ma, seguendo l'istinto, che poi era anche in linea con quanto prescritto dallo specialista, finiva per usare una quantità di medicinale superiore rispetto a quanto consentito dal sistema sanitario nazionale.

Non ci ha pensato due volte il suo medico di base, il dottor Vincenzo Cataldi, che per salvare la vita del suo paziente, ha “sforato” il numero massimo di confezioni prescrivibili.

Circa 70 euro a scatola per un fabbisogno di pochi giorni, una pensione di 500 euro e un'insufficienza respiratoria cronica: l'ipotesi di lasciare senza cure un anziano che non avrebbe avuto la possibilità di provvedere all'acquisto del farmaco da sé non è mai stata neppure contemplata.

E così, a distanza di anni, la Asl ha presentato il conto al medico "troppo generoso" che si è visto pignorare un quinto dello stipendio.

Quanto accaduto ha indignato cittadini, politici e colleghi.

La nota di un gruppo di medici di Fondi

«I medici di Fondi – si legge in una nota – ritengono tale multa una grave ingiustizia rivolta ad un collega stimato e dedito alla professione. Tale ingiustizia, peraltro, viene perpetrata in un momento delicato per la pandemia in corso in cui siamo chiamati in prima linea. Non crediamo che penalizzando in questo modo i medici si possano reperire risorse né spingerli verso ulteriori sforzi (tamponi presso gli studi). Esprimiamo viva protesta e preoccupazione per l'operato dei dirigenti Asl».

La solidarietà del Movimento 5 Stelle

«Come attivisti del Movimento 5 Stelle di Fondi – aggiungono i pentastellati del gruppo "Gli amici di Beppe Grillo" che si son uniti al coro di protesta - esprimiamo la piena solidarietà al dottor Cataldi e auspichiamo che l’ASL ritiri un provvedimento in netto contrasto con la missione ultima di un’azienda sanitaria: salvare vite umane».

La lettera dei familiari della vittima

La notizia non ha lasciato indifferenti neppure i familiari dell'anziano, ormai deceduto, che a distanza di tre anni dai fatti si sono detti disponibili a pagare la multa (anche se il dottor Cataldi ha rifiutato).

«Nostro padre, che ormai non c’è più, non riusciva a respirare - scrivono i figli in una lettera inviata alla Asl - spesso era costretto ad usare la medicina in questione, prescritta dallo specialista, anche quattro volte al giorno. Ma cosa doveva fare, morire soffocato? Lei - aggiungono rivolgendosi al direttore del dipartimento che ha inoltrato la sanzione al dottor Cataldi - sicuramente avrebbe potuto comprare quel farmaco (circa 70 euro a scatola) ma un anziano con una pensione di 500 euro al mese non può, altrimenti non mangia. Il nostro dottore, oltre a curarlo amorevolmente, gli diceva sempre, nelle frequenti visite domiciliari, di limitarne il consumo ma lui proprio non poteva farne a meno».

La replica della Asl

«Allo scopo di contrastare il fenomeno dell’iperprescrizione farmaceutica - scrive in una nota il presidente della commissione appropriatezza prescrittiva della Asl di Latina, il dottor Loreto Bevilacqua - sono state poste in atto diverse strategie. Alcune di queste hanno riguardato l’organizzazione di momenti di confronto con i medici prescrittori, sia individuali che collettivi di natura formativa, che hanno determinato risultati soddisfacenti.

Oltre a questo, sono state istituite, in conformità dai contratti e dagli accordi collettivi nazionali, specifiche Commissioni paritetiche per la valutazione dell’appropriatezza alla quale partecipano, oltre ai medici della ASL, Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e specialisti ambulatoriali che operano sul territorio.

Ai medici iperprescrittori, viene richiesto di motivare le scelte effettuate che, quando non giustificate da evidenze scientifiche e dalle buone pratiche cliniche, determinano l’adozione di sanzioni come accaduto nel caso di specie. È opportuno sottolineare che tutte le decisioni della Commissione per l’appropriatezza prescrittiva, sono state adottate all’unanimità o, in ogni caso, senza voti contrari.

Che la Commissione non abbia intenti di carattere persecutorio, ne sono prova la Composizione paritetica, la modalità di lavoro, basata sul contraddittorio, e l’approccio unanime nell’adozione delle decisioni conseguenti. Va inoltre rilevato che i parametri impiegati per l’individuazione di pratiche iperprescrittive, già include valori che considerano ampiamente la naturale variabilità dei comportamenti prescrittivi legati alle condizioni soggettive ed individuali degli assistiti.

Nessun desiderio, quindi, di penalizzare chi prescrive farmaci utili per la cura dei soggetti che ne hanno bisogno, ma il perseguimento dell’obiettivo di fornire segnali chiari laddove, attraverso la prescrizione di farmaci in notevole soprannumero rispetto al necessario, si rende necessario tutelare proprio la salute delle persone malate che potrebbero subire effetti collaterali, anche gravi, da un’assunzione eccessiva di farmaci. D’altronde, si comprende facilmente che non è aumentando la dose del farmaco, abbondantemente oltre la soglia massima stabilita, che si può stabilizzare lo stato di salute di un paziente, ma attraverso l’adozione di strategie terapeutiche alternative che, nel caso del medico in questione, non sono state prese in alcuna considerazione».

