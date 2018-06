Medicina della riproduzione, incontro tra specialisti al "Goretti" di Latina

Importante appuntamento domani all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina (palazzina direzionale) con il corso “Medicina della riproduzione e seminologia”. Lo scopo dell’iniziativa - diretta dai medici Pietro Salacone e Palmiero Ianiri - è quello di realizzare un percorso formativo clinico diagnostico finalizzato a un approccio di base per lo studio della coppia infertile.



Il corso ha una parte teorica e una pratica, con questa che si svolgerà presso i laboratori del centro per la sterilità di coppia del “Santa Maria Goretti” che è anche sede di una banca del seme con crioconservazione del liquido seminale.



Sempre negli spazi ospedalieri è in programma - ormai da anni - l’apertura del centro per la procreazione medicalmente assistita ma ritardi burocratici impediscono che Latina abbia un punto di riferimento del genere.



