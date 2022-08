Mediazione sociale, due giorni di eventi per bambini al parco San Marco

Prosegue l’estate degli incontri di Mediazione Sociale, ideati dalla Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio per il Comune di Latina in applicazione al Bando delle Periferie Urbane.

Giovedì 25 e venerdì 26 agosto appuntamento al Parco San Marco, dentro lo spazio ludico del Bar…bapapà, il regno dei bambini per eccellenza.



Tutti gli eventi di Mediazione sociale dedicati all’estate anticiperanno una serie di corsi, incontri e laboratori che a partire da settembre, fino a giugno 2023, renderanno i territori identificati dal progetto punto di incontro, per tutti coloro che volessero partecipare alle attività ideate per realizzare gli obiettivi del bando Mediazione Sociale, in modo del tutto gratuito.

Si inizia giovedì 25 agosto alle ore 18.30, con le letture di albi illustrati per l’infanzia. Interpretati da Francesco D’Atena e Maria Elena Lazzarotto a cura della Compagnia Botteghe Invisibili, coinvolgeranno i bambini stessi alla lettura come gioco quale strumento di apprendimento e come stimolazione linguistica. Attraverso le risate, lo svago e l’affetto, potenziare la loro intelligenza e offrire ai bambini uno strumento per l’accrescimento per le loro relazioni sociali.

Venerdì 26 agosto dalle ore 18.00 sarà la volta dell’animazione di Giorgia con i suoi “Giochi di una volta” con tante sfide divertenti e stimolanti che impegneranno bimbi e genitori e favorire la cooperazione e la creatività, aiutando il corpo e la mente ad essere attivi, attraverso la socializzazione e il movimento fisico. I giochi di una volta sono giochi eterni e contribuiscono a rallegrare e colorare anche le giornate dei bambini di oggi.



Mediazione sociale si appresta ad accogliere grandi e piccini che accorreranno a giocare, in due giorni all’insegna di tanto divertimento, cultura sociale e creatività.

Mediazione Sociale è un progetto di recupero urbano del Comune di Latina. È finanziato con il Bando delle Periferie Urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri; assegnataria la cooperativa Il Quadrifoglio.