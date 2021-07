Maxi scooter contro un tir sull'Appia a Tor Tre Ponti, morto un centauro

Lunedì 5 Luglio 2021, 18:06

Tragico incidente stradale questo pomeriggio sull'Appia, all'altezza di Tor Tre Ponti a Latina. Per cause in corso di accertamento un maxi scooter si è scontrato contro un tir. Al momento il traffico è bloccato sull'Appia per consentire i rilievi della Polizia Stradale intervenuta insieme alla Squadra Volante e ai sanitari del 118 che hanno chiesto anche l'ausilio di un'eliambulanza per cercare di salvare la vita al centauro che invece non ce l'ha fatta. Sul posto anche i Vigili del fuoco.