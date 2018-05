Maxi nido di calabroni rimosso in un magazzino dai vigili del fuoco

Un gigantesconido di calabroni è stato rimosso questa mattina in via degli storni ad Aprilia dai vigili del fuoco. La squadra 7 A era stata allertata per per bonifica di un locale adibito a magazzino «infestato da calabroni». I vigili arrivati sul posto si sono trovati davanti uno dei nidi più grandi elimintato negli ultimi anni in questo territorio. L'intervento non è stato particolarmente completto. Un vigile del fuoco con tuta e calandra protettiva ha rimosso in nido in poco tempo, basti considerare che la squadra era uscita intorno alle 10.48 e l'intervento è stato ultimato alle 12.

23 Maggio 2018



