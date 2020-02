Maxi incendio nella notte in via Germania a Fondi: evacuato l'edificio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanta paura in via Germania a Fondi , poco dopo le 22:30 di ieri, per un vasto incendio che ha distrutto tutto l'ultimo piano di un edificio. Tempestivo l'intervento deidel comando provinciale di Latina, intervenuti con un'autoscala e più mezzi, e dei Falchi coordinati dal presidente Mario Marino ma per spegnere il rogo la squadra interforze ha lavorato fino a notte fonda.È stato necessario evacuare il palazzo, che conta un livello zero in cui si trovano alcuni magazzini e altri due piani abitati. L'incendio è stato completamente domato soltanto alle 3 passate. Le cause di quanto accaduto sono al vaglio degli agenti del commissariato didi Fondi che si avvarranno della relazione tecnica dei vigili del fuoco.Dai primi elementi raccolti, il rogo sarebbe partito dalla canna fumaria.Un mero incidente, insomma, con pesanti disagi per tutte le famiglie residenti nel palazzo.