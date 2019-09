Maxi incendio a Fondi: distrutto un fienile in via Sette Acque

Ancora uno spaventoso incendio a Fondi. Il rogo è divampato la scorsa notte, poco dopo le 23, in via Sette Acque, nella periferia della città e in prossimità di un noto ristorante. Ancora sconosciute le cause del rogo che hanno distrutto un fienile con danni ingenti all'azienda agricola annessa, come si vede dalla fotografia scattata da un passante.

Da una prima ricostruzione si parla di circa 200 balloni di fieno che hanno alimentato le fiamme dando vita ad un incendio di proporzioni spaventose. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Latina che hanno lavorato ore per domare le altissime lingue di fuoco e mettere in sicurezza la zona.

Non danno tregua gli incendi nel Basso Lazio: dopo il rogo di macchia mediterranea al confine con la città di Itri, i vigili del fuoco hanno trascorso un'altra interminabile notte a Fondi.



