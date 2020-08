Dopo dieci anni di discussioni e burocrazia, il progetto del maxi centro commerciale di Gaeta prende forma e viene ufficialmente presentato in Regione per ottenere la valutazione di impatto ambientale, ultimo step prima dell'avvio dei lavori. Si tratta dello Shopping center internazionale della nautica e dello sport, un investimento da 67 milioni di euro in località Bevano, zona che ricade sotto la giurisdizione del Consorzio per lo sviluppo industriale del sud pontino, che ha anche ottenuto l'approvazione di una specifica variante in Regione.

Il progetto è stato presentato dalla società marchigiana Genera Consulting ed è stato pubblicato in questi giorni sul sito della Regione Lazio: i cittadini avranno tempo fino alla metà di settembre per presentare eventuali osservazioni.



Si tratta di una struttura con una superficie coperta di 21 mila metri quadrati e un volume totale di 250 mila metri cubi su tre livelli. Ci sarà una superficie riservata all'alimentare di circa 5.500 mq, un totale di 72 unità commerciali e 1.200 parcheggi, sia interrati che esterni. Sarà il primo centro commerciale del sud pontino, in un'area strategica vicina ai comuni di Formia, Sperlonga e Itri, con un obiettivo ambizioso: due milioni di clienti l'anno, con una concentrazione maggiore nei mesi di luglio, agosto, novembre e dicembre. A pesare sarà l'impatto del traffico tra la via Appia, la via Flacca, via Sant'Agostino e via dell'Agricoltura. Attualmente, secondo l'ultimo piano del traffico disponibile, ogni giorno transitano sull'Appia in direzione Formia-Itri una media di 613 veicoli l'ora. Un traffico che cresce nella direzione opposta: 871 veicoli ogni ora. Su via dell'Agricoltura la media dei veicoli in transito è di 1033 l'ora. La Flacca invece ha una concentrazione di 2093 mezzi ogni ora. A questo impatto andranno aggiunti i 486 veicoli l'ora che raggiungeranno il centro commerciale.

Genera Consulting come mission aziendale ha lo sviluppo e realizzo di grandi strutture di vendita: è in piedi in provincia di Foggia un altro progetto milionario per la realizzazione di un parco acquatico con annessa struttura commerciale. Porta sempre la firma di Genera un altro mega progetto da 140 milioni di euro per la riconversione della ex Montedison di Falconara Marittima a parco commerciale. La società ha come amministratore Bernardo Marinelli, nel 2002 nominato cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Il progetto preliminare è stato curato dalla società Rogedil, che sempre in zona pontina ha firmato la variante al piano regolatore del porto commerciale di Gaeta, la progettazione e lo studio dell'impatto ambientale della marina di Gaeta, la riqualificazione della darsena Montesecco, la riattivazione della linea Formia-Gaeta e, nel resto d'Italia, lo stabilimento enologico Banfi in provincia di Siena.

Per lo shopping center di Gaeta, finora i pareri sono stati tutti positivi: dalla Regione alla provincia di Latina, allo stesso Comune. Nel 2013 il consiglio comunale diede mandato all'unanimità al sindaco Cosmo Mitrano di sottoscrivere lo schema di convenzione per far realizzare una cittadella dello sport come compensazione. Un progetto da tre milioni di euro più altri due milioni di euro che il Consorzio industriale spenderà per l'acquisto dei terreni che, qualora lo shopping center avrà il via libera, resterà alla collettività. La strada è ancora lunga: ora servirà l'ok della Regione, poi si attenderà il progetto definitivo e l'avvio dei cantieri, che per il loro completamento necessiteranno di almeno due anni.

Stefano Cortelletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

