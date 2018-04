L'AQUILA - Mauro Rosati ieri mattina ha postato alcune foto sul suo profilo Facebook, sorridente, insieme agli amici motociclisti durante una sosta nel Comune di Ovindoli. Poco dopo sono ripartiti e, verso mezzogiorno, il terribile incidente e il ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale abruzzese. Rosati è molto conosciuto a Latina dove vive e dove è titolare di un negozio di cornici in pieno centro, ma la sua grande passione ormai da anni sono i viaggi. Tanto che è conosciutissimo anche come organizzatore di viaggi, non viaggi qualunque, ma in moto, insieme ad altri amici è una delle colonne di Raid inside on the road. Rosati ha 58 anni, e ieri stava affrontando con la sua moto una serie di tornanti in Abruzzo, l'incidente è avvenuto nella frazione di San Martino, nel Comune di Ocre. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile diretti dal capitano Francesco Nacca, il centauro avrebbe fatto tutto da solo. In un tratto della strada caratterizzato appunto da una serie di tornanti, la moto è uscita di strada. L'urto contro un guard rail è stato violento. A dare l'allarme sono stati alcuni amici del motociclista che hanno condiviso con lui l'escursione nell'Aquilano. E' intervenuto l'elicottero del 118 e dopo le prime cure sul posto, Rosati è stato trasferito all'ospedale dell'Aquila e ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Lunedì 30 Aprile 2018



