Mercoledì 5 Giugno 2024, 12:02

Il prefetto Maurizio Falco lascia Latina dopo 4 anni per assumere un nuovo incarico per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

«ll Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ha deliberato il collocamento fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del conferimento dell'incarico di Commissario straordinario di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, in materia di superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, del dottor Maurizio Falco, attuale Prefetto di Latina». Questa la comunicazione arrivata ieri sera da Palazzo Chigi.