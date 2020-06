© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esame di maturità del 2020 verrà certamente ricordato negli annali scolastici. Mai prima d'ora si era avuta una condizione simile da affrontare nel mondo della scuola, ma l'organizzazione è stata buona e nella prima giornata, docenti e studenti hanno mostrato grande maturità comprendendo in pieno il momento storico che si sono, loro malgrado, trovati a vivere proprio nell'anno della maturità. Tutti i ragazzi che abbiamo sentito all'uscita dalla prova orale, dai diversi istituti superiori di Latina, non hanno dubbi sul sentimento provato nel rientrare nella loro scuola, dove per cinque anni hanno vissuto gioie, dolori e una magnifica routine di cui si sono resi conto solo in questi tre mesi di lock down: emozione, un misto tra nostalgia e felicità.«MI è mancato non poter abbracciare i miei amici racconta Matteo, dell'istituto professionale Einaudi Mattei e anche i docenti. Rientrare dopo tre mesi, proprio per fare la maturità è stato un bel momento, ho sicuramente provato felicità nel rivedere alcuni dei miei compagni con cui ho condiviso 5 anni, e poi anche i professori, un abbraccio sarebbe stato bello, ma è andata così e va bene lo stesso». Anche Alice è uscita dal liceo classico Alighieri in lacrime anche se l'esame era andato benissimo: «Mi sono commossa, rivedere tutti i professori dopo tanti mesi».«La sera prima ero molto agitata - ha spiegato Francesca, del liceo G.B. Grassi di Latina entrare a scuola mi ha fatto tornare in mente tutti gli anni passati qui dentro. La scuola è un pezzo di vita che stiamo lasciando in un modo sicuramente strano. Però sono contenta, dopo la discussione dell'elaborato su matematica e fisica che abbiamo inviato prima dell'orale, l'esame è proseguito bene, spero veramente di aver fatto un buon lavoro». Francesca è tra gli studenti che puntano a un voto alto, così come Giacomo, del liceo classico Dante Alighieri di Latina: «Penso sia andata bene, dopo aver discusso l'elaborato di latino e greco, con la commissione abbiamo trattato gli argomenti di indirizzo e sono molto soddisfatto». Giacomo partiva da 57, un voto molto alto considerando che la commissione ha la possibilità di concedere 40 punti più i bonus (che possono essere massimo 5). Non avendo sostenuto gli scritti infatti, che valgono 20 punti l'uno per un totale di 60, sono stati aggiornati i crediti degli anni precedenti e il maxi orale varrà un massimo di 40. Ma come è andata dal punto di vista dell'organizzazione? Tantissime le regole da seguire, dalle mascherine, obbligatorie per tutti, al distanziamento di due metri tra tutti i membri della commissione e lo studente e l'unico accompagnatore (di cui preventivamente doveva essere comunicato il nome all'istituto), misurazione della temperatura all'entrata anche se non obbligatoria (i ragazzi infatti hanno firmato un'autocertificazione per i sintomi Covid -19), ingressi e uscite separate, igienizzante per le mani e soprattutto, sanificazione degli ambienti tra un colloquio e l'altro.«Sulla carta sembrava un'impresa riuscire a fare tutto e nei tempi giusti, invece al via è andato tutto bene ha detto il vicepreside dell'istituto tecnico Vittorio Veneto Salvemini, Dino Iavarone le commissioni stanno lavorando in tutta serenità con tutte le regole stabilite nelle ordinanze. E in maniera anche più ordinata perché le convocazioni sugli orari sono molto rigide, i ragazzi devono arrivare 15 minuti prima e con un solo accompagnatore. Ovvio che all'esterno ci sono amici e parenti, ma in numero molto ridotto rispetto agli atri anni. L'emozione però, ed è comprensibile, è quella che abbiamo provato tutti per la maturità».«I ragazzi ieri mattina erano molto sereni, il colloquio è iniziato con un argomento assegnato 15 giorni fa su matematica e fisica, poi si procede con il testo di italiano e in linea di massima vengono lasciati liberi poi di parlare degli argomenti che hanno scelto di trattare ha spiegato il professor Gualtiero Grassucci un esame particolare non essendoci gli scritti, ma sta procedendo tutto per il meglio». Al Grassi sono oltre 250 i candidati e 12 le commissioni. «Ho visto fuori i ragazzi che hanno svolto l'esame ha detto la dirigente del liceo Classico Dante Alighieri di Latina, Eleonora Lofrese non potendo ovviamente entrare in classe. Erano tutti molto soddisfatti. E' stato bello rivederli qui a scuola, una bella emozione. Averli qui è tornare alla vita».