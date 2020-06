Maturità 2020, tanta emozione tra gli studenti pontini. I primi maturandi sono già usciti

LATINA - Tanta emozione questa mattina fuori dalle scuole superiori di Latina per il primo giorno di maturità, una maturità certamente diversa che passerà alla storia come quella dell'emergenza Covid - 19.

Commissioni e studenti indossano la mascherina, misurazione della temperatura anche se non necessaria per legge (i ragazzi hanno prodotto infatti un'autocertificazione) e tra le regole da seguire anche la distanza di sicurezza di almeno due metri tra i vari membri della commissione e lo stesso studente, che ha potuto avere un accompagnatore. Si entra a scaglioni, a gruppi di tre o cinque a seconda delle commissioni presenti nell’istituto. Molto puntuali le commissioni, già prima delle 8:30 i primi studenti hanno iniziato la discussione.

