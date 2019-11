Fiori d'arancio per il portiere di Latina, Mattia Perin sposa la sua Giorgia

Ultimo aggiornamento: 12:43

Fiori d'arancio per il portiere di Latina Mattia Perin, che dopo un lungo fidanzamento e la nascita di una bellissima bambina sposa la sua fidanzata storica. Il portiere della Juventus e Giorgia Miatto sono fidanzati da sei anni e, il 19 febbraio 2018 è nata la loro bimba, Vittoria.Ora il matrimonio, nessun gossip: poche ore fa sull'albo pretorio del Comune di Latina sono comparse le pubblicazioni di matrimonio datate 27 ottobre: Perin Mattia, 27 anni, e Miatto Giorgia, 29, intendono contrarre matrimonio secondo il rito concordatario. Saranno insomma nozze religiose, e saranno celebrate a Padova, la città della bionda fidanzata del calciatore. Impossibile per ora avere dettagli sulle nozze o sulla data del matrimonio. Di certo è un momento estremamente intenso per il calciatore sia dal punto di vista personale, con le nozze alle porte, che professionale, con il probabile trasferimento all'inizio del nuovo anno ad un altro club, forse il Benfica.Mattia Perin è molto legato alla sua città, viene spesso con la compagna e la bimba, tanto da aver messo su casa a Latina, attico e superattico in una palazzina a ridosso del centro, ma anche un'attività inaugurata lo scorso anno nella zona dei pub. Ma il matrimonio sarà a Padova come vuole la tradizione, a casa della sposa conosciuta quando giocava nella squadra della città veneta.