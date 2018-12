Mattia Perin inaugura a Latina il suo nuovo locale: un'enoteca vip in via Neghelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha approfittato del giorno di riposo dopo la vittoria della Juventus nel derby contro il Torino per volare a Latina e inaugurare il suo nuovo locale. Mattia Perin, il portiere bianconero, domenica pomeriggio alle 18 ha festeggiato in via Neghelli l'apertura del suo nuovo locale, "Réserve", un'enoteca vip nella zona della movida del capoluogo pontino. Giacca blu, maglietta bianca e fazzoletto in tinta, Perin ha brindato con parenti e amici.Réserve è un locale di tendenza, completamente bianco con le sole sedute nere, in cui si possono trovare vini pregiati e gustare piatti raffinati. Un modo per il talentuoso calciatore pontino di rafforzare il legame con la sua città dove torna appena può.