Matteotti, anche Latina ricorda il centenario dell’omicidio: una cerimonia oggi alle 18

Oggi 10 giugno anche a Latina ci sarà un evento per ricordare l’anniversario della morte di Giacomo Matteotti, rapito e assassinato il 10 giugno 1924 da una squadra fascista. L’iniziativa è stata promossa dal Presidio di Latina di Articolo 21 e ad essa hanno aderito Cgil Frosinone Latina, Anpi provinciale e nazionale, insieme a tutte le associazioni che partecipano a “La Via Maestra” insieme al neonato presidio pontino di Libera contro le Mafie. Ci saranno i rappresentanti di Centro Donna Lilith, Arcigay Latina, Legambiente Latina, Rete Studenti Medi, e quelli dei movimenti politici Latina Bene Comune, Movimento 5 Stelle, Latina 2032, Partito Democratico, Giovani Democratici, Europa Verde, Sinistra Italiana, Possibile.

IL CORTEO

Appuntamento alla passeggiata Sandro Pertini in via Don Morosini alle ore 17.30 da dove si raggiungerà il giardino del Consorzio di Bonifica lungo il corso intitolato proprio a Giacomo Matteotti. In tanti hanno dato il loro contributo, da Fabrizio Gargano che ha disegnato il ritratto dello statista, all’attrice e regista Simona Serino che , insieme ad alcuni studenti, presterà la sua voce per ricordare la figura e l’opera di Giacomo Matteotti, segretario del Partito socialista unitario e deputato della Repubblica che pochi giorni prima di essere rapito e ucciso aveva denunciato in Parlamento i brogli elettorali da parte del governo fascista.

Venne rapito proprio mentre tornata a Montecitorio dove doveva prendere nuovamente la parola, da cinque membri della polizia politica fascista e poi assassinato. Il suo corpo venne ritrovato soltanto due mesi dopo.

L’IMPEGNO

«Ci sembra fondamentale – sottolinea la portavoce di Articolo 21 Patrizia Migliozzi - riaffermare l’impegno in difesa dei diritti, della libertà e della nostra Costituzione. Si parte o si riparte da Giacomo Matteotti e dalla consapevolezza che la democrazia non è mai un’acquisizione definitiva ma una conquista quotidiana che richiede impegno, vigilanza e responsabilità da parte di tutti noi».

