Matrimonio tra Pizzeria Gennaro e Nascosa, stasera apre il locale al Tennis Club di Latina

Sono due presenze storiche del panorama di Latina, dal punto di vista enogastronomico, sportivo, dell'intrattenimento. Da stasera, inaugurano la loro collaborazione. Sono la Pizzeria Gennaro, che da mezzo secolo sforna pizze secondo la tradizione napoletana presso la storica sede di via Torquato Tasso, e il Tennis club Nascosa, dove da decenni passano piccoli e grandi campioni, nonché rinomato locale. Oggi alle 19.30 l'inaugurazione della loro collaborazione, con la pizzeria Gennaro che sfornerà pizze presso la sede del Tsn, in via Nascosa. L'annuncio sui social, da Facebook, a Instagram, per invitare tutti gli appassionati.Gennaro è un locale storico a Latina. Ecco la storia di Gennaro Lomasto, il fondatore scomparso nel 2016: Scomparso Gennaro, lo storico pizzaiolo di Latina