Irene e Gerardo si sono sposati lo stesso. Quando hanno saputo della nuova ordinanza della Regione Lazio che limitava a 20 il numero massimo di partecipanti ai ricevimenti in provincia di Latina non ci hanno pensato un attimo e sono andati avanti lo stesso. Avevano già rimandato il matrimonio una volta e non ne hanno voluto sapere di cambiare tutto di nuovo. «Quando è uscita l'ordinanza – racconta Irene – ero ancora dal parrucchiere per le ultime prove. Sono tornata a casa e mio marito mi ha detto che il giorno dopo saremmo andati in chiesa lo stesso, anche se fossimo stati solamente io e lui. Abbiamo mantenuto il sangue freddo, ci siamo contati e abbiamo tirato un sospiro di sollievo quando abbiamo scoperto che noi due, la nostra bambina, i genitori e i testimoni eravamo in totale venti persone. Abbiamo chiamato di corsa gli altri invitati e gli abbiamo detto che la festa con loro è solo rinviata, la faremo senz'altro appena si potrà». La coppia di Latina ha scelto la chiesa di Terracina San Domenico Savio e dopo la cerimonia si è spostata con i pochi invitati al ristorante Il Grappolo d'Uva. «Fortunatamente – continua Irene – non abbiamo perso soldi perché siamo andati in 20 al ristorante, che avrebbe comunque tenuto la caparra per l'eventuale nuova data».

Mini lockdown, Federcuochi accusa. La Asl: «Problema non è ordinanza ma Covid che non si ferma»

Coronavirus, due morti in provincia di Latina. Lutto a Norma e Itri. Oggi 19 casi positivi

<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.ilmessaggero.it/italia/covid_nuovo_dpcm_vietato_sostare_in_piedi_bar_ristoranti_cosa_cambia_ultima_ora_10_ottobre_2020-5515357.html">Covid, nuovo Dpcm: vietato sostare in piedi fuori da bar e ristoranti</a></h4><p>Nuovo Dpcm , è il ministro della Salute Roberto Speranza ad anticipare che misure più drastiche per fermare l'avanzata dei del virus saranno valutate nelle prossime ore: "Le valuteremo in queste ore. Abbiamo riunioni permanenti con il nostro gruppo scientifico tecnico con il quale ci confrontiamo costantemente. Abbiamo riunioni politiche nelle prossime ore.</p></blockquote>

<script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>

<div class="flourish-embed flourish-map" data-src="visualisation/1664862"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

Ultimo aggiornamento: 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA