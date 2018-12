Materiali di recupero e palline solidali: arriva a Fondi lo straordinario albero di "Amico Mof"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà green e di grande tendenza, avrà un importante valore simbolico ma, soprattutto, diventerà il motore di una grande macchina solidale: è lo straordinario albero che, a partire da venerdì 14 dicembre, darà il via al Natale di “Amico Mof”, il negozio in cui i grossisti del mercato agroalimentare di Fondi incontrano turisti e piccoli consumatori.I dettagli dell'opera saranno svelati soltanto il giorno dell'inaugurazione ma, secondo quanto riferito, si tratterà di una grossa struttura realizzata con le pedane di legno (ispirata a quella della foto) e addobbata con palline e decorazioni realizzate dai ragazzi dell'associazione “LiberaMENTE”. Una scelta ecologica ed economica, quindi, ma anche simbolica e altruista.Sì perché con il contenzioso con la Regione ancora lontano dalla risoluzione, non era proprio il caso di sprecare denaro per le luminarie né per un albero che sarebbe deceduto poco dopo le festività.Da qui l'idea di realizzare una grande struttura con i pallet, strumento umile ma allo stesso tempo indispensabile per l'attività lavorativa dei grossisti del mercato. L'opera è ancora in fase di realizzazione da parte di un artigiano di Fondi ma sarà pronta per l'inaugurazione di venerdì con un risultato che si prospetta di grande impatto, anche alla luce dell'attenzione crescente verso i materiali di recupero e la tecnica del riuso.C'è di più perché le palline, realizzate dai ragazzi con disturbo dello spettro autistico, potranno essere acquistate e il ricavato andrà all'associazione. Alla fine delle festività natalizie, insomma, il sodalizio avranno un bel budget con cui poter avviare progetti e iniziative di inclusione.Doppia inaugurazione in un solo giorno perché, contestualmente, ci sarà anche il taglio del nastro di “Amico Mof” Christmas Edition. Quest'anno non solo si potrà acquistare la migliore frutta e verdura sul mercato direttamente dai grossisti, che incontreranno straordinariamente il piccolo consumatore in un negozio fatto di bins, pallet e cassette di legno (nella foto), ma sarà anche possibile comprare od ordinare cesti natalizi con frutta locale, secca e di stagione.Come noto l'estiva di “Amico Mof” aveva consentito a molti turisti, sia italiani che stranieri, di scoprire i prodotti locali e di riacquistarli online una volta tornati a casa. Un'operazione che diventerà ancora più facile grazie ad un'apposita app.