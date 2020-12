Priverno, distribuite le mascherine donate dalla Germania

Sono arrivate e subito consegnate le mascherine Ffp2 donate dalla cittadina tedesca di Wallenhorst (Bassa Sassonia) gemellata con Priverno dagli Anni '2000.

Con una spedizione urgente i pacchi con le mascherine sono stati consegnati al Comune di Priverno che per mezzo della stessa sindaco Anna Maria Bilancia, ha provveduto alla consegna dell'utilissimo dispositivo sanitario anti-Covid al personale sanitario del Drive - In della Casa della Salute di via Madonna delle Grazie, per poi proseguire nel percorso di consegna ai vari presidi locali.

Infatti, si è poi proceduto alla consegna delle mascherine inviate direttamente dal sindaco di Wallenhorst, Otto Steinkamp, ai dipendenti sanitari degli ambulatori ancora attivi presso l'ex ospedale "Regina Elena", dialisi, ambulatori di borgo sant'Antonio, Croce Rossa, Anc, Pro Loco, nonchè cittadini impossibilitati all'acquisto oltre a quanti hanno avuto e che hanno a che fare con le urgenze derivate dall'emergenza Covid 19 nel territorio di Priverno.

Lusingata dell'omaggio ricevuto, la sindaca Anna Maria Bilancia, oltre a complimentarsi per l'iniziativa tedesca, ha voluto personalmente ringraziare il primo cittadino di Wallenhorst per il nobile gesto, mettendosi così a disposizione della cittadina gemellata per un proficuo e sempre più stretto rapporto di collaborazione.

