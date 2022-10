Mascherati da Babbo Natale assaltano due Eurospin, il colpo riesce a Sezze e fallisce a Latina

Doppio colpo stanotte a due punti vendita della catena Eurospin, nel capoluogo e a Sezze Scalo. Questa notte una banda di ladri ha assaltato i due supermercati. Le immagini della videosorveglianza hanno ripreso i banditi travestiti da Babbo Natale per non essere riconoscibili.

A Sezze Scalo i malviventi hanno sfondato l'ingresso del supermercato di via Campania, nell'area industriale. Hanno utilizzato una gigantesca gru prelevandola dal piazzale di una ditta che noleggia mezzi meccanici e che si trova a poca distanza. L'ingresso dell'Eurospin è stato letteralmente devastato. Una volta dentro sono riusciti a scardinare la cassaforte con l'incasso e a portarla via con un furgone. La stessa cosa è accaduta a Latina, nel punto vendita di via Epitaffi,o proprio all'ingresso del capoluogo. Ma in questo caso il colpo è fallito. I ladri non sono riusciti a portare via l'incasso.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile e gli agenti della ditta che effettua la sorveglianza.

Recentemente, proprio con le stesse modalità, erano stati presi di mira i punti vendita Lidl di via Isonzo a Latina e di Cisterna, anche in quel caso un colpo era andato a segno e l'altro no.