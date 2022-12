Venerdì 9 Dicembre 2022, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 12:00

È purtroppo deceduta nella notte, al Goretti di Latina, Martina Salvucci, la 21enne di Aprilia coinvolta in un incidente stradale avvenuto ieri mattina in via Riserva Nuova. Le sue condizioni di salute, apparse subito gravissime, sono peggiorate nelle scorse ore. I medici dell'ospedale hanno provato a salvarla sottoponendola ieri pomeriggio ad una delicata operazione. Ricoverata in coma farmacologico con prognosi riservata, le sue condizioni erano gravi ma stazionarie.

Nella tarda serata la situazione è precipitata e la ragazza è purtroppo deceduta. La dinamica del sinistro è ora al vaglio della polizia locale di Aprilia che ha acquisito le telecamere di videosorveglianza di alcune abitazioni private per capire se sono coinvolti nel sinistro altri veicoli. Dai primi rilievi sembra che la ragazza abbia perso il controllo della sua Fiat 600, mentre procedeva in via Riserva Nuova in direzione della Pontina, schiantandosi contro il muro di cinta di una villetta. Una ricostruzione che non ha convinto fino in fondo la madre della giovane che ieri con un disperato appello sui social ha chiesto informazioni utili a chiarire quanto accaduto a chiunque avesse assistito al drammatico incidente.