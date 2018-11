Diecimila rose in lana arrivate da tutta Italia per non dimenticare Martina e Alessia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 10mila le rose lavorate a maglia arrivate a Latina da tutta Italia in ricordo di Martina e Alessia, le due bambine di Cisterna uccise dal padre Luigi Capasso. E' stata l'associazione Latinaknitcrochet ad organizzare l'iniziativa a pochi giorni dalla tragedia di febbraio, raggiungendo nel corso del tempo un'enorme partecipazione da ogni parte del Paese. Le rose bianche sono ora pronte per l'evento che si svolgerà il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza contro le donne, in piazza XXI marzo di Cisterna. «Non pensavamo certo di raggiungere questi numeri - racconta Anna Bruno, una delle organizzatrici del gruppo di Latina - Molte rose in lana le abbiamo raccolte nelle due giornate della fiera della creatività a cui abbiamo partecipato, a Roma e a Vicenza. Tutte le altre rose sono arrivate direttamente nella sede dove l'associazione solitamente si riunisce e a casa mia a Latina. Il campanello suona continuamente: sono più di 10mila».Latinaknitcrochet ha già stupito i cittadini di Latina con svariati eventi: il bombardamento di filato rosa in Piazza del Popolo, la cascata di rose rosse installata al Comune di Latina e le rose rosse galleggianti nella fontana di piazza del Popolo. Questa volta è stato scelto il colore bianco, come le brevi e candide vite di Alessia e Martina. La mattina del 25 novembre le rose verranno posizionate sui sampietrini della piazza centrale di Cisterna e verranno realizzati dei mandala con l'aiuto dei bambini delle scuole della città, tra cui quella di Alessia e Martina. I più piccoli prenderanno spunto dalle organizzatrici e con la loro creatività proseguiranno il lavoro realizzando forme e disegni a loro piacimento, senza mai staccarsi dal punto di partenza. «I mandala sono come una preghiera - conclude Anna - e una volta terminati devono essere distrutti. Sarà in quel momento che daremo le rose bianche ai presenti, chiedendo un'offerta che verrà usata esclusivamente per sostenere borse di studio e progetti per le scuole in cui studiavano Martina e Alessia».