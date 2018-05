“Marta Russo, il mistero della Sapienza” in scena al Ponchielli di Latina

Giovedì 10 maggio alle 21, al teatro Ponchielli di Latina, andrà in scena “Marta Russo, il mistero della Sapienza”, performance di teatro civile tratta dal libro del giornalista Mauro Valentini.



Le vicende, giudiziarie e umane, legate all’omicidio della studentessa avvenuto il 9 maggio 1997 nella città universitaria de ‘La Sapienza’ a Roma sono ripercorse nello spettacolo che rappresenta il primo evento ufficiale del 2018 organizzato dall’associazione culturale Minerva e che ha già riscosso molto successo in altre città. Uno dei “gialli” italiani, che ha visto condannati i due assistenti di Filosofia del Diritto, Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, ma che dopo 21 anni conserva ancora molti interrogativi, viene raccontato attraverso le testimonianze che furono decisive per i giudici e 18 elementi, rintracciati dall’autore Mauro Valentini, che non collimano con la tesi passata alla storia e agli archivi processuali.

“Siamo molto orgogliosi di portare in scena, anche a Latina, uno spettacolo teatrale che ha avuto un grande successo di pubblico in altre città - spiega il presidente dell’associazione Minerva, Annalisa Muzio -. Si tratta solo del primo dei tanti eventi che la nostra associazione culturale ha in programma per quest’anno e che avremo il piacere di presentare nei prossimi mesi”.



Sul palco ci sarà lo stesso Valentini nei panni del narratore e poi Cecilia De Vecchis, la Stampa, Claudia Caoduro, un’accusata, Giancarlo Zicari, l’accusatore, Rodolfo Cubeta, un cantore, Marco Abbondanzieri, un musico.



Per informazioni e prevendite, si può consultare la pagina facebook dell’associazione Minerva.



L’incasso sarà devoluto in beneficienza.



