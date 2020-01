Marocchino inseguito e ucciso ad Aprilia, la guardia giurata tentò di depistare gli investigatori

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul

Messaggero digital

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avrebbe cercato di nascondere la sua presenza sul luogo in cui morì il 43enne marocchino Hadji Zaitouni, la notte tra il 28 e il 29 luglio 2018 a Campo di Carne, sulla Nettunense. È una novità emersa dall'inchiesta che vede indagato per omicidio preterintenzionale la guardia giurata Giovanni Trupo, 45enne di Aprilia, che dovrà comparire davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Latina il 4 febbraio prossimo.Trupo, arrestato il 5 aprile scorso , si è visto respingere il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza che gli impone la detenzione domiciliare. Ma dalle motivazioni emerge un aspetto che finora non era mai stato reso noto: un tentativo di depistaggio da parte dell'indagato per far dire ai testimoni cose diverse da quello che avevano visto.