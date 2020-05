© RIPRODUZIONE RISERVATA

I parchi e i giardini, il lungomare e la spiaggia tornano alla vita, anche a Latina, ma con prudenza e cautela da parte dei cittadini. Ovunque si respira la voglia di tornare alla normalità e, a distanza di tre giorni dalla fine del lockdown contro il contagio da nuovo coronavirus, con l'inizio delle parziali riaperture, e complice una splendida giornata di sole, le prime famiglie iniziano timidamente ad affacciarsi e vivere di nuovo le aree verdi cittadine. Rispetto al primo giorno, lunedì, quando il parco falcone e Borsellino, pur riaperto e presidiato dalla Protezione civile, rimase desolatamente deserto, ieri mattina alcune famiglie hanno iniziato nuovamente a percorrere i viali alberati. Diversi i bambini piccoli in bicicletta, accompagnati sovente dai nonni. Sono stati anche recintati di nastro biancorosso i giochi per i bimbi: altalene e scivoli restano infatti chiusi, come avverte un cartello, per il distanziamento sociale. Così come è chiusa l'area del chiosco e dei giochi del parco San Marco, dove ieri decine di famiglie hanno scelto di far correre i propri bambini: erano infatti in bicicletta, quasi tutti indossando le mascherine e, forse grazie anche ai mezzi a due ruote, si rincorrevano, ma a distanza. Un gioco forse scelto apposta per aiutarli a divertirsi, applicando però le regole di questo periodo, per tenere lontano il rischio di contagio da Covid-19.Biciclette che, utilizzate soprattutto dagli adulti, hanno ieri affollato la pista ciclabile di via del Lido, riaperta mercoledì dal sindaco, Damiano Coletta, dopo due giorni di attesa ulteriore rispetto all'avvio dell'allentamento delle misure di contenimento del contagio. Una scelta dovuta anche alle dimensioni della pista, e alle sue caratteristiche di area sia ciclabile che pedonale, con il rischio di difficoltà di mantenere il distanziamento sociale. Dopo ulteriori verifiche, mercoledì la riapertura, e ieri, la pista era di nuovo affollata, non solo di ciclisti, ma anche di runner, e anche di anziani che si concedevano una passeggiata, molti con la mascherina. Un dispositivo di protezione personale, obbligatorio in spazi chiusi e aperti al pubblico, che viene ormai indossato quasi da tutti, pur se a intermittenza, anche all'esterno, anche camminando a distanza da altre persone.Aperta anche la spiaggia, dove diverse centinaia di persone passeggiavano o correvano, ma a distanza. L'arenile è infatti aperto, ma solo ed esclusivamente per svolgere attività motoria e per la pesca da riva. Vietati gli assembramenti, ma severamente proibito anche sdraiarsi al sole, nuotare, fare il bagno. E purtroppo, diverse persone si sono appoggiate ai tronchi, oppure avevano portato asciugamani e stuoie per stendersi. È il caso, a Capoportiere, di un paio di mamme con bambini piccoli al seguito, che giocavano con la sabbia, o di coppie di ragazzi. Tra la gente, in effetti c'è stupore per questa differenza: due ragazzi chiedono «perché è proibito stendersi al sole, se si mantiene la distanza?», mentre un altro domanda il perché del divieto del bagno in mare, «soprattutto in questo periodo, in cui non c'è ancora nessuno in acqua». Affollato anche il piazzale sul mare di Capoportiere: coppie che prendono il sole tenendosi per mano, distesi sulle panchine, runner che sciolgono i muscoli dopo la corsa, ciclisti che si riposano, anziani che passeggiano. La mascherina, che quasi tutti portano, a volte va e viene, viene abbassata o rialzata. Nell'hotel accanto al piazzale fervono i lavori per la riapertura: dal cancello aperto, si intravedono divanetti e tavolini, già distanti, ma un cartello avverte che l'area non è ancora pronta.