Maratona, sotto il sole di Latina vince Giorgio Bizzarri (Società Sportiva Lazio) mentre la prima donna è stata la pugliese Teresa Lelario (Barletta Sportiva)

Sotto lo splendido sole del capoluogo pontino è stato Giorgio Bizzarri, tesserato con la società sportiva Lazio Atletica Leggera, a tagliare per primo il traguardo della 22esima edizione della Maratona di Latina, fermando il cronometro sul tempo di 2h 37' 18", al secondo posto il tarantino Pietro Carbotti (Martina Franca Running, in 2h 42' 24") che ha vinto lo sprint finale con il terzo in classifica generale che è salito sul gradino più basso del podio (ed è stato anche il primo atleta pontino al traguardo) Francesco Tescione, della Podistica Aprilia, che ha chiuso i 42,195 km in 2h 42' 26". Giorgio Calcaterra, 47 anni, tassista di Roma e tre volte campione del Mondo dell'Ultramaratona di 100 km, s'è piazzato al quinto posto (2h 45' 35), alle spalle dell'abruzzese Antonio Mario Fiadone (Passologico Pescara, in 2h 44' 32"). La prima donna è stata la pugliese Teresa Lelario (Barletta Sportiva) che ha completato la fatica in 3h 23' 15" davanti alla pugliese Patrizia Pricci (Running Team D'Angela Sport Turi, in 3h 29' 29"), terzo gradino del podio per la capitolina Antonella Abbondanza (Podistica Solidarietà, in 3h 31' 00"). La prima donna della provincia è stata Mara Rocco (3h 36' 20") con l'Asd Atletica Latina che ha tagliato il traguardo in quarta posizione.

Dominio ciociaro nella gara competitiva di 10 km che è stata vinta da Davide Di Folco (Polisportiva Ciociara Antonio Fava) in 34' 53" al secondo posto Alfonso Marcoccio (Atletica Arce) in 36' 44" mentre il primo pontino che s'è piazzato al terzo posto è Cristian Falcone (Running Club Latina) in 37' 02". In campo femminile dominio laziale visto che la prima donna è stata Maria Grazia Bianchi (Società Sportiva Lazio) in 40' 26" davanti alla prima atleta della provincia di Latina Catia Addonisio (Nuova Atletica Cisterna) staccata di appena due secondi con il tempo di 40' 28" al terzo posto Alessandra Scaccia (Atletica Colleferro Segni) in 40' 57"

Confermate le attese della vigilia degli organizzatori del comitato territoriale dell'Uisp di Latina con i mille partecipanti all'appuntamento pontino: complessivamente sono stati 490 i podisti allo start della Maratona di Latina, 362 sono stati i partecipanti alla competitiva di 10 km (357 gli arrivati), e il resto hanno preso parte alla camminata non competitiva a cui hanno aderito anche le “Donne in Rosa” della Lilt e alcune scolaresche.

Fisiologici i disagi legati alla circolazione stradale: nonostante gli avvisi sul web e le segnalazioni sul posto, gli abitanti della città si sono dovuti (ovviamente) confrontare con la chiusura di alcuni incroci nevralgici incontrando gli stessi problemi che incontrano gli abitanti delle altre maratone che si disputano in giro per il mondo.

