Maratona Maga Circe. Domani mattina il via dei 1.500 da San Felice Circeo a Sabaudia

Domani (domenica 6 febbraio ) saranno 1.500 gli atleti al via della Maratona Maga Circe, corsa podistica che collegherà le città di San Felice Circeo e Sabaudia.

«Siamo felici di ripartire in uno scenario che saprà piacevolmente accompagnare il viaggio dei tanti iscritti in gara e che lascerà senza dubbio un ricordo indelebile delle nostre località - chiarisce Davide Fioriello alla guida dell’Opes, che organizza l’evento - Una vera e propria promozione del turismo locale in tutte le sue bellezze: la Maratona Maga Circe è di fatto una maratona della cultura che si pone come obiettivo anche quello di divulgare le bellezze ed incentivare il turismo attraverso lo sport. Il turismo sportivo è cruciale per la ripartenza e, in questi giorni, alberghi e ristoranti del territorio stanno avendo beneficio dai partecipanti che sono già arrivati tra San Felice Circeo e Sabaudia». Sul campo saranno i direttori tecnici della manifestazione Antonello Cipullo (Atletica Sabaudia) e Sergio Zonzin (Fitness Montello) a gestire la manifestazione dal punto di vista tecnico. Previsti vari punti di ristoro lungo il percorso della Maratona, tappa Bronze della Fidal, che serviranno a rifocillare i partecipanti: il traguardo volante della mezza (21 km), dove gli organizzatori hanno piazzato il rilevamento, verrà piazzato sotto la splendida Torre Paola e verrà gestito dall’associazione Pedagnalonga. A gareggiare con il pettorale numero 1, anche il re delle maratone, il pluricampione mondiale Giorgio Calcaterra, che vinse tra l’altro la prima edizione.

Importante lo sforzo logistico da parte degli organizzatori visto che tutti gli atleti verranno accompagnati al punto di partenza dagli autobus messi a disposizione dall’organizzazione che partiranno da Sabaudia in direzione San Felice Circeo. Si partirà dal centro storico di San Felice Circeo e si arriverà a Sabaudia, costeggiando il lungomare, le dune, Torre Paola, fino ad arrivare alla Piazza del Comune. Il via ufficiale della 𝗠𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼𝗻𝗮 𝟰𝟮,𝟭𝟵𝟱 𝗸𝗺, sarà dato alle 8.30. Si proseguirà alle 9 con la 𝟮𝟴 𝗸𝗺 ed infine alle 9.20 con la 𝟭𝟯 𝗸𝗺. Le strade verranno interdette al traffico veicolare in occasione del passaggio degli atleti: le segnalazioni verranno effettuate sul posto.