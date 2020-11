Maradona e il ricordo di Formia tra il figlio calciatore e un brand con il pastificio Paone

La scomparsa a 60 anni di Maradona ha commosso l’intero mondo del calcio. Anche Formia, nel suo piccolo, negli anni passati, è stata al centro delle attenzioni del fuoriclasse argentino, anche se in maniera indiretta. Il ricordo recente è legato al 2018 quando suo figlio, Diego Armando Maradona junior, oggi 34enne, fu ingaggiato dal club biancazzurro, allora militante in Promozione, grazie ai buoni rapporti intercorsi tra lui e l’ex presidente di origine campana Enzo Falco, imprenditore nel settore degli autoricambi: all’epoca era stato determinante nella trattativa il direttore generale Luca Lentini, che conosceva il ragazzo sin da bambino per via della sua ventennale esperienza nelle file della società partenopea. Fu però una parentesi non particolarmente felice, condizionata da qualche infortunio di troppo, per Maradona jr, che iniziò la sua carriera nel Cervia quando i romagnoli guidati da Ciccio Graziani salirono agli onori della cronaca televisiva per il reality show .

APPROFONDIMENTI VATICANO Anche il Vaticano rende omaggio a Maradona: nei video l'incontro... SPORT Napoli omaggia Maradona: il pellegrinaggio dei tifosi al San Paolo

Dal pallone al cibo il passo è breve. Famosa è anche la rinomata “Pasta Maradona - N.10 Diego”, il primo brand in Italia da lui firmato e sponsorizzato sul proprio account Instagram. Alla base c’è la collaborazione con uno tra i più antichi pastifici d’Italia “Paone dal 1878 - La pasta secondo Domenico”. Lo scorso 30 ottobre, giorno del 60esimo compleanno del campione, per celebrarlo degnamente, si realizzò l'idea di lanciare una nuova linea di pasta con tanto di sito internet per lo shop online. Spazio web, che ieri, appena è arrivata la notizia della morte di Diego ha oscurato la copertina lasciando sulla homepage una scritta commossa in ricordo del fuoriclasse. Sullo sfondo, invece, compare una immagine che lo ritrae palleggiando di testa.

Vedi anche > Quella volta che Maradona giocò a Latina e segnò 5 gol

La Pasta Maradona è anche un prodotto di qualità: grano duro al 100% made in Italy, lavorazione artigianale, e l’immancabile firma di Diego sulle confezioni, di colore azzurro (come la maglia del Napoli) e che nella parte trasparente saranno stilizzate con la forma di un campo da calcio. La linea prevede 9 prodotti, uno in meno del numero magico: penne, mezzi rigatoni, farfalle, fusilli, rigatoni, chitarra, linguine, spaghetti, penne rigate. E presto, annuncia l’azienda formiana, arriveranno due nuovi formati in edizione limitata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA