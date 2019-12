Mancato allaccio alla rete fognaria, i cittadini della Gogna tornano in piazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In piazza contro il mancato "passaggio" della rete fognaria e del depuratore in località La Gogna ad Acqualatina. E' la decisione assunta dall'assemblea dei residenti nella borgata di Aprilia, dove la vicenda si trascina ormai da tempo. La manifestazione si svolgerà a gennaio a fronte dei «continui rinvii».«Senza andare troppo indietro nel tempo basta riferirci a quanto dichiarato dai responsabili dell’amministrazione prima della manifestazione cittadina che si è svolta il 24 Ottobre - dicono i rappresentanti del Consorzio - cioè, che il passaggio degli impianti sarebbe avvenuto il 15 Novembre: scadenza non rispettata; stessa cosa è avvenuta per la scadenza poi indicata dal sindaco nell’incontro che abbiamo avuto il 2 dicembre, nel quale ci assicurava che il passaggio sarebbe avvenuto alla fine della settimana che si è appena conclusa».L'assemblea ritiene il comportamento degli amministratori «offensivo della dignità degli abitanti e dannoso sul piano economico per quanti hanno provveduto a fare il preallaccio alla rete fognaria e che ancora non possono scaricare i reflui domestici in fogna».