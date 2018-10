Manca l'acqua, il sindaco ordina la chiusura pomeridiana di tutte le scuole ad Aprilia

Con l’ordinanza firmata nella tarda mattinata di oggi, il Sindaco di Aprilia ha stabilito la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado – incluso l’asilo nido comunale – dalle ore 13 alle ore 20 di domani, giovedì 18 ottobre 2018.



La decisione del primo cittadino è dovuta all’interruzione idrica, annunciata questa mattina da Acqualatina, che interesserà l’intera Città, ad eccezione delle località di Campoleone e Campoverde.

La società ha anche reso noto alla cittadinanza che, nel corso del pomeriggio di domani, metterà a disposizione due autobotti situate in via dei Larici e in Zona Montarelli.



L’ordinanza del Sindaco, invece, non riguarderà i plessi di Campoleone e di Campoverde e quelli di Campo

del Fico, Casalazzara e Selciatella, che non sono serviti dall’acquedotto principale cittadino. © RIPRODUZIONE RISERVATA