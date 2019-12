Maltrattamenti in classe, a gennaio al processo i video ripresi dalle telecamere nascoste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova udienza nel processo a carico dell’insegnante di religione accusata di abuso dei mezzi di correzione nella scuola dell’Infanzia di piazza Dante. La donna, assistita dall’avvocato Angelo Farau, era finita sotto inchiesta insieme alle colleghe che scelsero il rito abbreviato incassando condanne rispettivamente a due anni e un anno e otto mesi. Un’altra insegnante, accusata di abuso dei mezzi di correzione, patteggiò a 4 mesi. L’unica che scelse il rito ordinario fu proprio l'insegnante di religione. Il suo processo è in corso davanti al giudice Bernabei, al tribunale di Latina.Ieri in aula è stata affrontata la questione dei video girati con le telecamere nascoste. Per la posizione dell’insegnante di religione sono utili 4 filmati che tuttavia il consulente tecnico non possiede nella memoria dell’hard disk. La Procura ha quindi messo a disposizione un dvd con i video che saranno proiettati in aula nella prossima udienza fissata per il 16 gennaio. In quella data è prevista anche la testimonianza dei genitori del bambino vittima delle violenze.I fatti risalgono al 22 febbraio 2016 quando la maestra di religione, secondo l’accusa, colpì il bambino con tre schiaffi sulla nuca e uno sulla mano, rivolgendogli parole di rimprovero: «Chiedi scusa al tuo compagno, a lui devi chiedere scusa e guai se ti comporti male». Inoltre, dando schiaffi sul viso, gli disse: «Fai il giro... muoviti, io non lo so, ti devi comportà bene... ti faccio un massaggio... come ti devi comportà tu? perché non capisci?».