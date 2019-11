Maltrattamenti in famiglia, arrestato un uomo di Fondi

La polizia di Fondi ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip del Tribunale di Latina, nei confronti di un uomo di 35 anni, accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna.



L’uomo era stato già arrestato una prima volta nel mese di luglio 2019 e sottoposto agli arresti domiciliari nel successivo mese di agosto. "Durante il periodo di detenzione domiciliare - si legge in una nota - si è reso nuovamente responsabile di maltrattamenti, questa volta nei confronti dei genitori con lui conviventi".

Per questo è scattato il nuovo arresto con detenzione in carcere.

