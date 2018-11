Maltrattamenti in famiglia, un arresto della polizia a Terracina

Un 48enne di nazionalità indiana è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Terracina per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Una storia di violenze che si sarebbero consumate anche davanti la figlia della coppia e che già alcuni mesi fa avevano spinto la donna a rivolgersi alle forze dell'ordine. Dopo un periodo di allontanamento spontaneo dalla casa di famiglia, il 48enne aveva cominciato a presentarsi di giorno e di notte con fare minaccioso per farsi aprire, terrorizzando l'intera famiglia. Fino a ieri mattina quando due equipaggi del commissariato di via Petrarca lo hanno colto in flagranza mentre cercava di danneggiare il portone d'ingresso dell'abitazione e lo hanno arrestato. L'uomo sarà giudicato con rito ordinario. © RIPRODUZIONE RISERVATA