Picchia la moglie e la minaccia: «Ho fatto uccidere tuo fratello». Arrestato dai carabinieri

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 48 anni accusato di maltrattamenti in famiglia. L'indagine è coordinata dal Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza e condotta dai carabinieri della stazione di Sabaudia.

Secondo la ricostruzione da anni ormai l’uomo picchiava la moglie, anche alla presenza dei figli minori. Inoltre - spiegano i carabinieri in una nota - aveva impedito alla moglie di avere relazioni con il mondo esterno all’ambito strettamente familiare, l’aveva sottoposta ad un sistema di vita particolarmente vessatorio, prospettandole gravi conseguenze per la sua incolumità e per quella dei figli minori, in caso dovesse disobbedire ai suoi ordini.

La donna, nel mese di dicembre scorso, all’ennesima aggressione fisica del marito, aveva deciso di rivolgersi ai carabinieri per essere salvata dalla furia e dalle vessazioni del marito.

L'uomo, a quel punto, l'ha minacciata dicendo che l’omicidio di suo fratello, avvenuto in India, nei primi giorni del mese di gennaio, era stato ordinato e commissionato proprio da lui.

L’omicidio effettivamente avvenuto in India è oggetto di indagini da parte delle autorità indiane e italiane. I militari sono riusciti a tutelare sia lei che i suoi bambini di 6 e 9 anni, arrestando il marito in esecuzione a un'ordinanza del giudice.