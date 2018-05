LATINA - Accecata dalla gelosia picchiava e rinchiudeva il compagno. E' successo a Borgo Faiti dove per l'ennesima volta le forze dell'ordine sono dovute intervenire per calmare la donna che ora è stata allontanata da casa per maltrattamenti in famiglia.

La violenta lite di ieri notte è finita con l’intervento della polizia e con il provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare. Questa volta, contrariamente a quanto succede solitamente, la vittima è un uomo e la destinataria della misura cautelare la sua compagna. La pattuglia della polizia quando, in seguito alla chiamata al 113, ha raggiunto Borgo Faiti, ha trovato nel parcheggio sotto la palazzina la donna che con atteggiamento freddo e poco collaborativo ha detto agli agenti che era tutto tranquillo. Ma proprio in quel momento il compagno si è affacciato dal balcone e ha chiesto aiuto, urlando che la donna lo aveva aggredito per motivi di gelosia e poi lo aveva rinchiuso in casa. Di lì gli accertamenti e il provvedimento nei confronti della giovane donna.



Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA