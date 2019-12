Maltrattamenti sulla ex compagna, 51enne finisce in carcere

La Questura di Latina ha eseguito un'ordinanza di aggravamento con la misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Latina nei confronti di un cittadino italiano accusato di violazione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna nonché di violazione del divieto di dimora nel comune di Latina.



L’uomo, lo scorso ottobre, era stato sottoposto alle misure restrittive dagli uomini della Squadra Volante per maltrattamenti verso la ex compagna ma, nonostante le prescrizioni, si è presentato diverse volte a casa della vittima, violando anche il divieto di dimora nel comune di Latina.



Dopo le numerose violazioni, M.G, 51 anni, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Latina.