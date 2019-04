Maltrattamenti alla madre e alla sorella, arrestata dalla Polizia una ragazza di Cisterna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza di 22 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato a Cisterna per maltrattamenti in famiglia.La madre della giovane - letteralmente esasperata dai comportamenti della figlia - trovava la forza di confidarsi con personale del Commissariato ed emergeva un quadro caratterizzato da violenze fisiche e psicologiche reiterate. Comportamenti tenuti nei confronti della madre e della sorella minore , consistenti in schiaffi, pugni che hanno portato anche a frattura degli zigomi e insulti continui.Testimonianze, riscontri telefonici e referti medici posti a supporto dell’attivita’ di indagine hanno portato il giudice delle indagini preliminari di Latina ad emettere la misura restrittiva da scontare in detenzione presso una casa di cura specializzata, dato che la ragazza avrebbe un disturbo della personalità. Già da minorenne era stata arrestata e condannata per analoghi comportamenti.