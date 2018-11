Maltempo, voragine sulla Pontina: il disperso è un imprenditore edile di Terracina

Ultimo aggiornamento: 16:21

E' Walter Donà l'uomo disperso nella voragine che si è aperta sulla Pontina, a Terracina. Si tratta di un imprenditore edile di 68 anni, il quale era alla guida di una Fiat Tipo sulla quale c'era un suo amico di 64 anni che è riuscito a salvarsi ed è ricoverato in osservazione al "Fiorini" di Terracina.L'uomo che non si trova è titolare, insieme ai familiari, di un magazzino che si occupa di fornitura di materiali edili a pochi chilometri dal luogo dell'incidente. L'imprenditore è molto noto in città, finora le ricerche sono state vane.