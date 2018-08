Maltempo: violento temporale su Latina, cade un pino sull'Appia

di Stefania Belmonte

Un pino è caduto sull'Appia, all'altezza di Tor Tre Ponti, davanti alla chiesa e a pochi metri dal semaforo. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma tanta è stata la paura. Un camioncino che passava in quel momento ha appena fatto in tempo a frenare, accostando su un lato della strada.



Colpa del violento temporale che si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi su Latina, dove sono caduti tantissimi fulmini e dove sono stati registrati diversi problemi agli elettrodomestici.

6 Agosto 2018 - 16:38



