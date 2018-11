Maltempo, vertice straordinario in Prefettura. Riunione con Astral per definire viabilità alternativa

E' in corso in queste ore una riunione tecnica in Prefettura con i vertici di astral, Anas e polizia stradale. L'obiettivo è definire un piano di mobilità alternativa lungo la Pontina, finché il tratto interessato dalla voragine, all'altezza del chilometro 97+700, non verrà riaperto.

Il prefetto Maria Rosa Trio ha incontrato nel primo pomeriggio di oggi l'assessore regionale alla Mobilità Mauro Alessandri con cui ha fatto il punto della situazione su quanto accaduto lungo l'arteria all'altezza di Terracina. Nelle prossime ore saranno comunicate tutte le strade percorribili alternativamente alla Pontina. © RIPRODUZIONE RISERVATA